تقصد مجموعات هواة صيد الأسماك و«الحداقة» شواطئ البلاد بشكل ملحوظ وجميل في مثل الأيام من السنة مع اعتدال الطقس والأجواء الجميلة لممارسة هوايتهم المفضلة وحصد حصيلة وافرة من خيرات البحر.



كما يقوم أصحاب الطراريد والمراكب البحرية بممارسة هذه الهواية في عرض البحر بواسطة الخيط والميدار والتجمع بأعداد كبيرة لاسيما عصر كل يوم خميس مع بداية عطلة نهاية الأسبوع في جون الكويت في مشهد رائع أشبه بلوحة فنية طبيعية يرسمها الصيادون على سطح الماء وعلى امتداد البصر.



وجبل الكويتيون منذ القدم على صيد السمك والحداق واصطياد مختلف أنواع الأسماك التي تعتبر وجبة أساسية مميزة ومحببة لديهم.