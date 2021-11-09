بدأت في جمعية إحياء التراث الإسلامي فعاليات مسابقة «طريقي الى الجنة» لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات، والتي ينظمها مركز التراث لتحفيظ القرآن الكريم التابع لها في محافظة الجهراء.



وهذه المسابقة ستستمر حتى يوم 7/12، وستكون في حفظ السور التالية: النمل ـ القصص ـ العنكبوت، والتسميع لها سيكون يوم 11/12/2021، حيث تم تخصيص جوائز مالية للفائزين فيها بالمراكز الثلاث الأُول.



وأهابت الجمعية بأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه الأنشطة التي تقوم بها انطلاقاً من دعمها لكل ما يخدم أفراد المجتمع، وذلك لما لهذه الأنشطة من أهمية في تحفيظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنمية المواهب والقدرات، وإنقاذ الشباب في هذه السن من الانحرافات المختلفة كالتدخين والمخدرات ورفقة السوء، حيث لا صلاح ولا فلاح إلا بالرجوع إلى الله تعالى وحفظ كتابه.