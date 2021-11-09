

أعلن نيوكاسل يونايتد تعيين إيدي هاو مدربا جديدا حتى 2024 بعد رحيل ستيف بروس الشهر الماضي، حيث يستهل هاو أولى مهامه في إخراج الفريق من منطقة الهبوط لكن المعضلة تكمن في عدم تمكن الفريق من التعاقد مع لاعبين حتى يناير المقبل رغم الإدارة الجديدة للنادي التي بإمكانها تعزيز صفوف الفريق بنجوم عالميين حسب التوقعات، ويقبع نيوكاسل في المركز قبل الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان وفشل في تحقيق أي فوز بالدوري حتى الآن.



وسبق لإيدي هاو (43 عاما) قيادة بورنموث في الموسم 2020.



وفي السياق، قال هاو في بيان للنادي «شرف كبير أن أكون مدربا لفريق بمكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد وهذا يوم فخر شديد لي ولعائلتي».



وأضاف «إنها فرصة رائعة لكن أمامنا الكثير من العمل وأتشوق لدخول ملعب التدريب وبدء العمل مع اللاعبين».



وقاد المدرب المؤقت جريم جونز نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعد مغادرة بروس عقب استحواذ كونسورتيوم مدعوم من السعودية على النادي.



وحضر هاو بالمدرجات خلال التعادل 1-1 مع برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت، وستكون أول مباراة له بعد الفترة الدولية أمام برانتفورد في استاد سانت جيمس بارك 20 نوفمبر.