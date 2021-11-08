تمنّت وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس ان يعم الخير والسعادة والرخاء وطننا الحبيب تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي العهد سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

‏وغرّدت الوزيرة الفارس عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بعد توقيع مرسوم العفو الأميري قائلة "من قلبٍ كبير والدٌ وقائدٌ وأمير من أمير العفو، عفوٌ كريم من ابٍ كريم اسأل الله ان يعم الخير والسعادة والرخاء تحت قيادة سمو أمير البلاد نواف الكبير وعضده مشعل الأمين حفظهما الله ورعاهما.