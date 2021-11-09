قال وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل إنه لا يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تستغل التحول في الطاقة ذريعة لرفع مستويات الدين، ولكن يجب أن تركز على السيطرة على العجز استعدادا للأزمات المستقبلية.

وقال بلوميل لتليفزيون بلومبرج اليوم الاثنين إن معظم الاستثمارات الخضراء يجب أن تأتي من القطاع الخاص. ويتعين على دول الاتحاد التركيز على تسهيل هذا التغيير، ولكن لايتعين بالضرورة تمويله.

وأدلى بلوميل بهذه التصريحات خلال لقائه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة زيادة أسعار الطاقة. كما يناقش الوزراء كيفية المضي قدما لإعادة قيود الموازنة التي تم التخلي عنها أثناء وباء كورونا للسماح بوضع حزم تحفيز.

وقال بلوميل، وهو مدافع من فترة طويلة عن وضع قواعد مالية أكثر صرامة، إنه يجب على الدول الأوروبية العودة إلى سياسات أكثر صرامة بالنسبة للموازنة. وأضاف "أعتقد أننا نحتاج إلى تطبيق هذه القواعد بشكل ملائم لأننا نحتاج إلى الاستعداد للأزمة المقبلة".