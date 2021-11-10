بشرى شعبان



أصدر وزير الشؤون د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا بتشكل لجنة القيم برئاسة عصام خليل الرفاعي، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري نائبا للرئيس وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: د.خلود عبدالفتاح البدر، منى عبدالله الصقر، والمستشار القانوني للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة هبة الشمري، وبتول فيصل نقي، وممثلا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى (مقررا).



وتختص اللجنة وفق القرار باختيار ظاهرة سلبية لنشر الوعي حولها، ووضع خطة عمل واعتمادها وتشكيل لجان تابعة للجنة لتنفيذ أهدافها، واختيار الشركاء المناسبين للحملة الإعلامية من قبل الجهات الحكومية والمجتمع، وينص القرار على ان تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو النائب ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، بالإضافة إلى الرئيس أو النائب.



ويسمح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة في أداء مهامها على ألا يكون لهم صوت معدود بشأن ما يصدر عنها من توصيات، ويجوز لرئيس الفريق ضم أعضاء جدد أو تغيير وانهاء تكليف البعض الآخر حسب ظروف الحال وحدد مدة عمل اللجنة سنة كاملة من تاريخ صدور هذا القرار.