أشاد مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبو الحسن بالنتائج التي حققتها مختلف فرق الألعاب المائية بالنادي خلال هذا الموسم، حيث تمكن سباحو «الأصفر» مؤخرا من اعتلاء الصدارة في البطولة العامة للسباحة فئة 15-17 سنة عن جدارة واستحقاق برصيد 683 نقطة محرزين 14 ميدالية ذهبية و3 فضية وبرونزيتين، وقبلها حقق الفريق العمومي البطولة العامة أيضا إضافة إلى تحقيق فريقي 13 و18 سنة لكرة الماء لقبي بطولتي الدوري، كل عن فئته، فيما حقق فريق تحت 15 سنة المركز الثالث، أما على مستوى لعبة الغطس فقد حقق الفريق العمومي المركز الثاني في البطولة العامة.



وأكد فيصل أبو الحسن أن القائمين على هذه الألعاب بقيادة مدير عام اللعبة أمين السر العام حسن أبوالحسن يعملون دون كلل في طريق الحفاظ على كأس التفوق العام للألعاب المائية للموسم الجاري، حيث بلغت حصيلة القادسية 18 نقطة متصدرا بها جدول الترتيب العام حتى الآن.