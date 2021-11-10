توقع المدير الفني لمان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، النجاح لتشافي هرنانديز في منصب المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.



وأكد غوارديولا أن تشافي سينجح بطريقته الخاصة رافضا عقد مقارنات بينه وبين لاعبه السابق في «البارسا».



وحقق تشافي مسيرة مذهلة مع برشلونة وخاض 767 مباراة مع الفريق على مستوى كل المسابقات ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي الكاتالوني بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض 778 مباراة.



وكان غوارديولا حاضرا خلال مراسم تقديم تشافي في ملعب «كامب نو»، لكنه نصح لاعبه السابق في «البارسا» بعدم النظر إلى النجاحات التي حققها برشلونة سابقا والتركيز على صناعة النجاح على طريقته الخاصة.



وقال غوارديولا «لم أكن وريثا لأحد وتشافي ليس عليه أن يكون وريثا لي، إذا كان اختيار خوان لابورتا قد وقع على تشافي فهذا بسبب وجود الملايين من الإيجابيات والقليل من السلبيات».



وأضاف «إنه يعرف النادي وسيجلب الطاقة الإيجابية، بالنظر إلى كيفية استمتاعه بكرة القدم وبسبب إصراره، إنه دائما ما ينظر إلى الجانب الإيجابي للأمور».



وختم المدرب السابق لبرشلونة بالقول «من خلال مكانته وتصميمه وجهوده، واثق من أنه سيحسن وضعية النادي».