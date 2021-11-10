عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في يوم الاثنين الماضي، حيث ناقش عددا من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2021، وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2022.



وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والإشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.



وقد تمت مناقشة أساليب عمل المركز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تطبيق أساليب بديلة مثل التواصل والتعليم عن بعد لتقديم برامج تتماشى مع الظروف الحالية.



وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة إلا أن المركز استمر بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، وذلك تعزيزا لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه، وقد تنوعت برامج المركز، حيث يتم تقديم البعض محليا بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بعد.



وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي، إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة، وتتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم المعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.