العلي: النشاط الجديد إضافة كبيرة للشركة بما تملكه من شريحة واسعة من العملاء المميزين

عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أمس، حيث وافقت على تعديل بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي وأبرزها إضافة بند «صانع سوق» وإضافة صلاحية التحكيم والصلح إلى نشاط الشركة.



وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الادارة د.يوسف العلي، إن الشركة بذلت مساعي كبيرة ومتواصلة لتحقيق هذا التحول في نشاطها، وتكون صانع سوق تمارس فيه دورها بما يتناسب مع حجمها وقوتها في السوق.



وأضاف أن الشركة ستواصل جهودها لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا التحول بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن مثل الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة، وصولا لتقديم خدمة صانع سوق بشكل رسمي.



وقال العلي ان ممارسة «الكويتية للاستثمار» دورها كصانع سوق ستشكل إضافة كبيرة للسوق ويرسخ دورها كشركة كبيرة لها حضورها القوي والمميز في السوق المحلي بما تملكه من رصيد قوي وشريحة واسعة من العملاء المميزين، وخبرة طويلة تمتد لأكثر من ستين سنة في النشاط الاقتصادي الكويتي.



ولفت د.يوسف العلي، إلى أن خدمة نظام صانع السوق تمثل ركنا أساسيا بنظام العمل في البورصة وتسهم في تنويع خيارات الاستثمار أمام الشركات والمستثمرين، كما انها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.