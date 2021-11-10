محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة «JGC Corporation» اليابانية فازت بعقد من عمليات الخفجي المشتركة لتركيب واجهات كهربائية لمحطات الطاقة الفرعية داخل نطاق امتيازها في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وذكرت مصادر مقربة لمجلة ميد ان قيمة العقد تبلغ نحو 60 مليون دولار.



تجدر الاشارة الى انه يتم تشغيل هياكل ومعدات المحطات الفرعية التي تنتج النفط من حقل الخفجي البحري في المنطقة المحايدة من خلال شركة عمليات الخفجي المشتركة. وقال المصدر ان تعزيز كهربة هذه المحطات سيساعد في رفع مستوى استخراج النفط، وكذلك ضمان التشغيل الأمثل للأصول.



وتتكون المنطقة المقسومة التي تعرف كذلك بالمنطقة المحايدة من الحقلين الرئيسيين وهما الخفجي والوفرة، جنبا إلى جنب مع الحقول الأصغر الأخرى، والتي تتراوح طاقتها الانتاجية مجتمعة بين 500 ألف و600 الف برميل يوميا موزعة بالتساوي بين المملكة العربية السعودية والكويت. وتتولى شركة عمليات الخفجي المشتركة ادارة حقل الخفجي البحري علما بأنها مملوكة بشكل مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وانتهت مجلة ميد الى القول ان عمليات الإنتاج من حقل الخفجي النفطي البحري استؤنفت جزئيا في مارس 2020 بعد توقف دام 5 سنوات، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن في ديسمبر 2019.