أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد عبدالصمد وحيدي في السحب الأسبوعي الأول لحساب التوفير «الفوز»، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائر على البث المباشر على محطة نبض الكويت FM 88.8 يوم 8 نوفمبر 2021.



وقال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت: يسرني بالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي أن أتقدم بالتهنئة إلى محمد عبدالصمد وحيدي باعتباره الفائز الأول في سحب الفوز، وأود التنويه إلى أن طرح حساب التوفير «الفوز» يأتي في إطار التزامنا بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية، بالإضافة إلى اننا نقدم لهم في الوقت ذاته مكافآت وحوافز قيمة. ونحن فخورون لتمكننا من إحداث فرق كبير من خلال تشجيع عملائنا على الادخار، مع منحهم فرصة للفوز من خلال حساب التوفير «الفوز»، مع خالص تمنياتنا لهم بالتوفيق.



وللبدء بالتوفير بحساب الفوز والاستفادة من هذه الميزات، بإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي الحاليين فتح حساب «الفوز» عبر الإنترنت، فيما سيكون بمقدور العملاء الجدد فتح حساباتهم من خلال زيارة أحد فروع البنك الأهلي الكويتي. وكل 100 دينار يتم ادخارها تتيح للعميل إمكانية الاشتراك لمرة واحدة في السحب كل أسبوع. وكلما ادخر العملاء أكثر، زادت فرصتهم في الفوز بالجائزة الأسبوعية البالغة 10000 دينار أو الجائزة النهائية الكبرى التي هي عبارة عن راتب شهري بقيمة 5000 دينار يتم دفعه من قبل البنك الأهلي الكويتي لمدة 10 سنوات. وبإمكان عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاحتفاظ بمبلغ 100 دينار كحد أدنى في رصيد الحساب.



وسيتم إجراء السحب القادم يوم الأحد 14 الجاري.