أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن تحقيق إيرادات بقيمة 2.03 مليون دينار بالربع الثالث من 2021، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما شهدت أرباح الشركة زيادة بنسبة 169% في الربع الثالث، حيث بلغت 44 ألف دينار، وذلك مقارنة بخسائر قدرها 65 ألف دينار في الربع الثالث من 2020.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت في الربع الثالث من العام 1.04 مليون دينار، بزيادة 4% مقارنة بـ 1.0 مليون دينار في نفس الفترة من 2020، وتعود هذه الزيادة إلى الاستئناف التدريجي لحركة الطيران والتحسن العام في الأداء التشغيلي للشركة.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «هناك بوادر واضحة للانتعاش التدريجي لعمليات المطار، ونحن نأمل أن تستمر الحركة الجوية في التعافي بينما تزيد شركات الطيران من أعداد الرحلات الجوية وتقترب أنشطتها التشغيلية من العودة بصورة كاملة. وعلى صعيد آخر، يسعدنا أن أعمال التشييد في مجمعنا التجاري الضخم، ريم مول قد شارفت على الانتهاء، حيث استكملنا 97% من أعمال البناء حتى الآن».



جدير بالذكر، أن مجمع ريم مول يقع في جزيرة الريم بأبوظبي، ويوفر أكثر من مليوني قدم مربعة من خيارات البيع بالتجزئة، والترفيه، وتناول الطعام. وسيشمل أول نظام متكامل متعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بإمكانات رقمية وتجارية إلكترونية ولوجستية مميكنة بالكامل. وسيكون ريم مول أيضا موطنا لسنو أبوظبي التي ستكون أكبر حديقة ألعاب ثلجية في العالم.



وتدير يوباك 3 مشاريع رئيسية في مطار الكويت الدولي، تتضمن إدارة عمليات مرافق مول المطار ومواقف السيارات والمرافق التابعة له في مبنى الركاب (T1)، وكذلك إدارة عقارات ومواقف مبنى الركاب في مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق التابعة لمبنى الركاب (T4) المخصص لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية.