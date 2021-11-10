قال رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني فيصل الصواغ ان الاعلام يعد عنصرا أساسيا له أهمية كبرى في حياة الفرد بشكل مباشر وله تأثير كبير في المجتمع، مؤكدا أهمية توحيد الهوية الاعلامية العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الصواغ الذي تم اختياره لتولى منصب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني لـ«كونا» على هامش ترؤسه اجتماعا لتدشين اتحاد الإعلام الإلكتروني العربي في القاهرة ليكون تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك بمشاركة وفود سبع دول عربية وهي الكويت ومصر والسعودية والسودان ولبنان وجزر القمر والعراق.

وقال الصواغ «اننا نسعى من أجل تأسيس منصة عربية جامعة تختلف عما هو موجود الآن نؤكد فيها على قيمة التكنولوجيا ونقدم مقاربة جديدة ونستلهم كل التجارب ليكون لدينا منهاج عمل مشترك نبني عليه رؤية واقعية قابلة للتطبيق من أجل تطوير منشود نهدف له جميعا كعرب».

وأشار الى أهمية التعاطي مع الاعلام الحديث لحماية الدول العربية من مخاطره وتعظيم الاستفادة من ايجابياته ووضع بصمة حقيقية في هذا الفضاء الواسع وفتح المجال للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة تحقيقا لمبدأ التعاون العربي بين الشعوب ليكون واقعا ملموسا وليس مجرد شعارات لا تقدم شيئا. وأوضح أن الاتصال والتفاعل سمة انسانية منذ قديم الزمان اكتسبت أهمية كبرى في ظل التطور التكنولوجي وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي قائلا «اننا هنا من أجل واقع اعلامي عربي جديد نمد فيه يد التعاون مع كل صاحب فكر ورأي وعمل صادق ليكون لدينا كيان عربي جامع عنوانه (اعلام حديث من أجل المستقبل)».

وأكد في هذا الصدد أهمية الاتحاد في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في الاعلام الالكتروني العربي وأصحاب المؤسسات الاعلامية الالكترونية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اتحاد يجمع الدول العربية ويخدم المهنة بشكل مباشر خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأشار الى أن مثل هذه المبادرات ستساهم في دعم الحكومات والمؤسسات الإعلامية وتوحيد الصفوف العربية وإيصال الصوت العربي لمختلف المحافل والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انطلاقا من جامعة الدول العربية.

من جانبه، قال أمين عام الاتحاد الالكتروني زيد الصانع في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الاجتماع مبادرة من رئيس الاتحاد فيصل الصواغ لإنشاء اتحاد عربي للاعلام الالكتروني.

وأكد الصانع أن هذه «مبادرة طيبة» للاعلام العربي ليكون له سياسة اعلامية موحدة، مشيرا الى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع التأسيسي للاتحاد وستكون هناك اجتماعات مقبلة بمشاركة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع عدة محاور ومنها التعريف بالاتحاد ككيان عربي موحد يجمع كل مؤسسات الاعلام الالكتروني العربي والعاملين به وصياغة استراتيجية اعلامية عربية موحدة في مجال الاعلام الحديث.

ويهدف الاجتماع الى وضع خارطة طريق لتطوير وخدمة الاعلام الاكتروني العربي وحماية العاملين في هذا المجال الحيوي والدفاع عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة الى إقامة مرجعية شاملة للمؤسسات والأفراد العاملين به.