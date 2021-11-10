«ليو، تعال أريك شيئا! هنا منحدر خطر، وسقوط مميت!»



جيف بيزوس، الملياردير الأميركي، يرسل رسالة تحذير الى الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، عقب تداول مقطع فيديو يتحدث إلى لورين سانشيز، خطيبة الملياردير.



«على ترامب تجاوز ما جرى في انتخابات 2020 والتفكير في المستقبل لا الماضي»

كريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وحليف سابق للرئيس ترامب، ينتقد استمراره في الحديث عن تزوير الانتخابات، وترامب يرد: لا أحد يريد الاستماع لما تقول!



«توقفوا عن الكراهية واصنعوا حياة لأنفسكم»

جينيفر سيبيل نيوسوم، زوجة حاكم ولاية كاليفورنيا، تعليقا على إلغائه مشاركته في قمة المناخ فجأة، واختفائه لأسبوع بالمنزل، بعيدا عن الإعلام، بسبب ما وصفه بالتزامات عائلية.



«شركات النفط قد تخسر قيمتها خلال 30 سنة، ما لم تستثمر في الطاقة غير النفطية»

بيل غيتس، الملياردير الأميركي، يتنبأ بتحول العالم نحو الوقود غير الأحفوري خلال 30 عاما.