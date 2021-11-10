أشادت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب بدعم مختار الأندلس متعب الفجي للجمعية وحرصه على دعم المبادرات والأفكار التي تصب في مصلحة الوطن وتحسين مستوى الخدمات.



وقالت الثلاب، في تصريح لها، إن الجمعية لمست خلال اللقاءات مع المختار الفجي تفهما كبيرا للمقترحات والمبادرات التي تطرح وتجاوبه السريع مع أي فكرة تصب في الصالح العام وخدمة الوطن.



وأضافت الثلاب ان المختار الفجي شخصية تتميز بالمرونة وسرعة التفاعل إلى جانب حب الوطن وقدرته على تقييم الموقف وإيجاد الحلول، مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار تقدمت ببعض المقترحات التي تفيد المنطقة وبلا تردد سارع بتسهيل الصعوبات لتحقيق ما هو أفضل للمنطقة.



وأعلنت أن هناك مفاجأة ستتم بمنطقة الأندلس قريبا ستكون نموذجا للعمل المناطقي والتنموي.