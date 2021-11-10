أشاد اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي والحركة النقابية والعمالية بالكويت باعتماد صاحب السمو العفو عن النواب والناشطين السياسيين.



وتوجه اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بخالص الامتنان والشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وكل الجهود المخلصة التي آثرت المصلحة العليا للوطن وشاركت في ازالة الاحتقان والتأزيم العارض الذي الم بالكويت.



وتوجه الاتحاد بكل تقدير لكل الجهود الطيبة التي ساهمت بكل اخلاص في صدور هذا العفو الذي انتهى اليه الحوار البناء للوصول الى تحقيق المصلحة العليا الذي يجمع ولا يفرق، وهو ما يؤكد على قدرة النخب السياسية في الدولة على مواجهة كل التحديات التي تواجه الوطن والخروج منها اكثر صلابة نحو البناء والاستقرار والتقدم خاصة في ظل التحديات والمستجدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة مما يستوجب اخذ كل اجراءات الحيطة والحذر والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، متمنين من الله ان تستمر مسيرة الكويت بأمن وأمان في المستقبل للبناء والتنمية وان يحفظها من كل شر ومكروه تحت قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة.