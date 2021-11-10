اختتمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركتها الثانية في معرض «إكسبو دبي» بإنهاء خطتها البرامجية المتضمنة ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاشية متعددة ضمن فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية»، وذلك أمام رواد جناح الكويت، حيث قدمت أمين عام الجمعية وأمين عام الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية جنان بهزاد محاضرتها حول مسيرة وأدوار وبرامج الشبكة إقليميا ودوليا خلال 20 عاما.



وتناولت بهزاد أمام حشد أكاديمي وشبابي خليجي متخصص بعلوم البيئة رسالة الشبكة «كيان واحد لعمل خليجي مشترك»، مشيرة إلى ان التعاون بين جمعيات البيئة الاهلية ضمن الشبكة الخليجية يركز على تدريب وتوطين الخبرات العلمية وتنمية الناشئة والشباب بالتركيز على التنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للبيئات والطاقات البشرية.



وأوضحت أن الشبكة تنفذ العديد من الملتقيات والمؤتمرات والتي خلصت توصياتها إلى الحاجة لكيان إقليمي خليجي بيئي يجمع جمعيات النفع العام ذات الاختصاص لتبادل الخبرات والنجاحات وتعميمها على دول المجلس، مما يعكس حاجة مؤسسات المجتمع المدني واستمرار مطالباتها بوجود مثل هذا الكيان الخليجي ليكون بوتقة للنشاط البيئي التطوعي في الخليج تعزيزا لهدف صقل المواهب وتوطين الخبرات الخليجية في المجال البيئي، وتعميم النجاحات لحل المشاكل البيئية نظرا لتشابه البيئات والموائل والطقس والمناخ والمشاكل البيئية، مؤكدة على توجيه الشبكة دعوتها لأن تبادر المنظمات الخليجية البيئية غير العضوة سواء كانت عامة أو أحادية النشاط بالانضمام إلى عضويتها.