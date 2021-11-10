الدوحة - فريد عبدالباقي



استدعى المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم الإسباني فيليكس سانشيز، لاعب نادي الريان نايف الحضرمي للانضمام إلى قائمة العنابي الذي يستعد لمواجهة منتخبي صربيا وأذربيجان 11 و14 نوفمبر الجاري في الجولتين التاسعة والعاشرة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وبذلك ارتفع عدد اللاعبين في بعثة منتخب قطر التي وصلت أمس إلى مدينة بلغراد الصربية إلى 28 لاعبا.



هذا، ويدرس الاتحاد القطري زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري القطري اعتبارا من موسم 2023-2024، ليتماشى مع قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بموافقتها على تسجيل عدد اللاعبين الأجانب وفقا لقواعد التسجيل المحلي لكل اتحاد وطني، على أن يستمر النظام الآسيوي بعدده الرسمي (3+1) للاعبين الأجانب حتى نهاية 2022، في حين وافقت اللجنة على إزالة شرط تسجيل اللاعبين (3+1) للاعبين الأجانب عند تسجيل القائمة الأولية لكل فريق، مما يمهد لتسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق، بالاستناد إلى تعليمات قيد اللاعبين المحلية في كل دولة، كما تقرر رفع الحد الأعلى من عدد اللاعبين الذين يتم تسجيلهم في القائمة الأولية من 30 إلى 35 لاعبا.



وبحسب ما هو معتاد في قرارات لجان الاتحاد الآسيوي فإن موافقة المكتب التنفيذي الآسيوي هي إجراء شكلي، ما يعني اقتراب القرار من التطبيق، حيث يستطيع أي فريق تسجيل أي عدد من المحترفين الأجانب، دون شرط الجنسية الآسيوية حيث نص البيان على أن القرار يمهد لتسجيل (أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق).



ويطبق الاتحاد القطري في الوقت الحالي قاعدة (2+3)، أي 3 محترفين أجانب، بالإضافة إلى المحترف الآسيوي، وأيضا المحترف العربي، وتضم الفرق القطرية حاليا 5 محترفين في كل فريق، مسموح لـ4 منهم فقط باللعب في دوري أبطال آسيا حتى 2022.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي طرح تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة لكأس العرب التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.



وقال الاتحاد الدولي في بيانه: إنه يمكن للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الراغبين في مشاهدة أفضل المنتخبات العربية تتنافس على لقب كأس العرب حجز تذاكرهم عبر بوابة تذاكر فيفا.