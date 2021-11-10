القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات



دخل مجلس النواب المصري في أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور بصعوبة المناهج على أطفالهم خاصة المواد العلمية، وطالب عدد من النواب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي لمناقشة سبب صعوبة المناهج المقررة على طلاب رابعة ابتدائي وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك، فيما فتح بعض النواب مكاتبهم لتلقي شكاوى أولياء الأمور طالبين الحصول على نسخ من منهج رابعة ابتدائي لبحثها مع أساتذة متخصصين.



وطالب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي - بحسب المصري اليوم الأخباري - الحصول على نسخ من كافة المواد لمناهج رابعة ابتدائي للبدء في عرضها على أساتذة متخصصين بالتعليم الأساسي، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيبدأ في تحركات عاجلة بالمجلس لمناقشة وبحث أسباب صعوبة المناهج تبدأ من طلب إحاطة لمناقشة الأمر رسميا بمجلس النواب للمطالبة بمعرفة آراء المتخصصين والمدرسين لمناقشة الأمر، فيما طالبت النائب أمل سلامة استدعاء وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي لمناقشته في صعوبة مناهج الرابع الابتدائي.



وأضافت النائبة في بيان لها انها تلقت العديد من شكاوى أولياء أمور الطلاب بالصف الرابع الابتدائي حول صعوبة المناهج، مؤكدة أنه لابد من محاسبة واضعي المناهج التي تفوق بكثير قدرة التلاميذ على الاستيعاب والتفكير، وتتعدي المرحلة السنية الموجهة لها، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لاستدعاء وزير التعليم، وتساءلت: هل تطوير التعليم وضع مناهج صعبة على الطلاب من وجهة نظر د.طارق شوقي أم وضع مناهج مناسبة بالشكل التدريجي لسن الطلاب وقدراتهم الذهنية؟



كما قدمت النائبة مي غيث رشدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة آخر للنواب بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي وصفتها بأنها من أصعب المناهج الدراسية التي شهدتها وزارة التربية والتعليم. وأكدت في طلب الإحاطة الخاص بها أن التعديلات التي أدخلت على المناهج صعبة على المدرسين أنفسهم والعديد منهم لم يستوعبوها فما بالنا بالطلاب الذين لم تتعد أعمارهم 10 سنوات؟.