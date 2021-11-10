كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن أن فصائل المعارضة تستطيع الوصول إلى مدينة الرقة «في أقل من ساعة»، حال بدأت عملية عسكرية بريف الرقة الشمالي.



وقال أبو الحارث، القائد العسكري في فصيل أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني إن قوات أحرار الشرقية بدأت أمس مناورات مع الجيش التركي قرب طريق الدولي حلب ـ القامشلي (إم 4) في ريف الرقة الشمالي استعدادا للمعركة ضد ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية التي تسيطر على مناطق جنوب الاوتوستراد.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن القيادي «يبلغ عدد القوات التي وصلت إلى محيط بلدة عين عيسى ونقاط الطريق الدولي أكثر من أربعة آلاف مقاتل، إضافة إلى عشرات الآليات العسكرية المزودة بالرشاشات ومضادات الطيران».



وأضاف «القوات في حال تقدمت، فهي على استعداد للوصول إلى مدينة الرقة في غضون أقل من ساعة باعتبارها لا تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن مناطق انتشارنا، ولدينا تجارب معهم في عملية نبع السلام حيث انسحب عناصر «قسد» من تلك المناطق دون قتال».



وأشار أبو الحارث إلى أن «غرفة العمليات المشتركة (عزم) التي تضم فصائل الجيش الوطني في منطقة تل ابيض هي على تنسيق مستمر مع القوات التركية». وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قالت لـ «د.ب.أ» قبل أيام إن «الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية إلى بلدة عين عيسى التي ينتشر فيها اللواء 93 إضافة إلى نقاط مراقبة على طول طريق عين عيسى تل تمر».



وكانت قوات «قسد» قالت في بيان أصدره المركز الإعلامي أول من أمس ان «خطوط التماس بمنطقتي رأس العين وتل أبيض وكذلك بلدة عين عيسى، وبشكل جزئي في ريف منبج، شهدت تمركز المئات من عناصر الجيش الوطني برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم».



وتهدد تركيا منذ مدة بشن عملية عسكرية ضد «قسد» حيث تشير توقعات إلى مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ضد قوات «قسد» التي تسيطر على تلك المناطق.