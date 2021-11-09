مفرح الشمري

بحضور جمع غفير من المثقفين والمسرحيين في دولة الامارات والوطن العربي وضمن أنشطة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقع الشاعر الكبير والمسرحي الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، على كتاب مسرحيته "الليلة الأخيرة " والصادرة عن دار الحوار للنشر.



وتعد مسرحية "الليلة الأخيرة" من أهم المسرحيات التي كتبها الضنحاني أالذي يعد من أهم الشخصيات المسرحية والثقافية في الوطن العربي، حيث سبق أن صدرت له أربعة دواوين شعرية وما يزيد على 20 مسرحية و10 أوبريتات غنائية وتغنى بقصائده مجموعة كبيرة من الفنانين في الوطن العربي.



الضنحاني وعد الحضور في المعرض بإقامة أمسيات شعرية قريبة في الإمارات ومصر والكويت .