تقدم النائب د. هشام الصالح، باقتراح برغبة قال في مقدمته إن الكويت حققت نتائج إيجابية في مواجهة وباء كورونا وذلك بفضل المجهودات المتميزة التي بذلتها والتزامها بالشروط الاحترازية وتوفير كل ظروف الوقاية اللازمة و تمكين المواطنين والمقيمين من عمليات التطعيم، مما سمح باستعادة الحياة الطبيعية في الإدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والأنشطة الاقتصادية والتجارية و التنقلات وفتح الرحلات الجوية، ولا نرى في ظل هذه الأجواء الإيجابية أي مبررات لاستمرار إغلاق الحدود البرية الكويتية العراقية عبر منفذ العبدلي خاصة وأن ذلك يكبد المواطنين والشركات عناء كبيرا ويضر بمصالحهم ويحد من حركة الانتقال الطبيعي بين البلدين .

ونص الاقتراح على ما يلي: قيام السلطات المختصة بالإعلان الفوري عن فتح الحدود البرية الكويتية العراقية عبر منفذ العبدلي للعودة بحركة التنقل في الاتجاهين إلى وضعها الطبيعي وتمكين المواطنين الكويتيين والعراقيين والمقيمين في البلدين أفرادا ومؤسسات من استئناف أنشطتهما المعهودة.