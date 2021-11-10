اسامة ابو السعود

أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي قرارا بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد غير الجامعة التي تم السماح بإقامة صلاة الجمعة فيها خلال أزمة كورونا، بداية من يوم الجمعة 14 من ربيع الآخر 1443 ه الموافق 2021/ 11/ 19 م.

وتابع قرار وكيل الاوقاف لقطاع المساجد «السماح بعودة خطبة الجمعة بمساجد الجاليات كما كان معمولا به سابقا، بداية من يوم الجمعة 14 من ربيع الآخر 1443 ه الموافق 2021/ 11/ 19

وأرفق التعميم الموجه لمدراء المساجد بالمحافظات، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، نص الفتوى الصادرة بشأن استئناف إقامة صلاة الجمعة وفتوى الوزارة بجواز فتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة خلال أزمة كورونا بالقدر الذي يفي بالحاجة وذلك لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه وذلك بعد قرار فتح بعض المساجد لاداء صلاة الجمعة خلال ازمة كورونا.

وجاء القرار بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد الجامعة نظرا لموافقة السلطات الصحية على إلغاء التباعد بين المصلين وموافقة مجلس الوزراء على السماح بتراص الصفوف بين المصلين ودخول المرحلة الخامسة من الخطة التدريجية لعودة الحياة الطبيعية.