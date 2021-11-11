استمرار إنجاز مبنى المطار الجديد رغم ظروف «كورونا» بمشاركة الكوادر الوطنية

استخدام أحدث التقنيات في مبنى T2 لتحقيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة

«الأشغال» تحت قيادة الوزيرة نفذت وسلّمت 6 مشاريع حكومية مهمة كانت متعثرة

الديوان الأميري أعاد مشاريعه إلى وزارة «الأشغال» وكلّف الفارس بالإشراف عليها

مشاريع مباني إدارة الخبراء ومعهد الاختصاصات الطبية ووزارة الأوقاف والمباحث الجنائية والأمن الوطني ومحاكم حولي تم إنجازها وتسليمها

«الصحة» تستعين بفريق من وزارة الأشغال للإشراف على مشروع مركز السرطان

مشروعا ميناء مبارك الكبير ومبنى الركاب الجديد على سكة الإنجاز بأعلى المعايير

عاطف رمضان



سجلت وزارة الأشغال من خلال عملها الدؤوب بمختلف قطاعاتها صورا تجسد حقيقة السعي والمساهمة الفعالة في رسم ملامح الدولة الحديثة عبر سلسلة من المشاريع التي نفذتها علاوة على متابعة إنجاز خطط التنمية المتعلقة بالجوانب الإنشائية لخدمة مختلف مشاريع الدولة، ولهذا مضت الوزارة بخطوات دؤوبة لدراسة وتخطيط وتنفيذ كل المشاريع الموضوعة على خطة الدولة بشكل يخدم جميع الجوانب والمجالات التنموية والإنشائية والعمرانية وبناء المرافق والمنشآت الحكومية والتربوية والصحية والرياضية والخدمية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية والخارجية التي تربط مناطق الكويت بشكل يخدم سكان الكويت من المواطنين والمقيمين وفق أحدث الأساليب والإمكانيات.



فقد شهدت هذه المرحلة بقيادة وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس تنفيذ وإنجاز وتسليم وزارة الأشغال لعدد من المشاريع الحكومية، منها مبنى وزارة الأوقاف ومجمع محاكم حولي ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية ومبنى الأدلة الجنائية والعديد من المشاريع، والتي كانت متعثرة ومعطلة لفترة من الزمن، فظهرت الإسهامات الفعالة للوزارة في تنفيذ هذه المشاريع المستقبلية في مسعاها السامي نحو تحقيق النهضة العمرانية المنشودة لكويتنا الغالية. وعملا بالتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، واصلت وزارة الأشغال نهج الإنجاز والإصلاح والمضي نحو التطور والتقدم، وهذا أمر وضعته الوزارة والعاملون فيها نصب أعينهم من أجل تحقيق تلك التوجيهات السامية لتكون حقيقة ملموسة على أرض الواقع بشكل يرسم ملامح كويت المستقبل.



المشاريع التنموية



وقد اجتهدت وزارة الأشغال خلال العامين الماضيين في تنفيذ مشاريع الحكومية المدرجة على خطة التنمية لتحقيق «رؤية الكويت 2035»، فلم تغفل الوزارة أعمالها خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، بل قامت بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية المستفيدة منها للدولة، بالإضافة إلى استمرار الأعمال وعدم توقفها في المشاريع الحيوية كمشروع مبنى المطار الجديد ومستشفى الولادة وغيرها من المشاريع الحيوية.



مشروع المطار الجديد (T2)



أما بالنسبة للمشاريع الكبرى والمشاريع التنموية لوزارة الأشغال، فإنها تتولى تنفيذ وإنجاز وصيانة مشروع عملاق وحيوي ومهم للدولة، هو مشروع مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب الجديد T2 وكذلك تم توقيع عقد 1/2017، وعقد تشغيل وصيانة وحماية رصيف «ميناء مبارك الكبير»، أما بالنسبة لتنفيذ مشاريع مطار الكويت الدولي الجديد T2 فقد تم الاستمرار بالعمل في الموقع في ظل الأزمة الراهنة واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعطيل الأعمال في الدولة، كما أن الإنتاجية تأثرت في الموقع بسبب ارتباطها بأعمال المصانع في العالم وتوريدات خارجية ورغم ذلك تم الاستمرار في العمل وفق الإمكانيات، كما تم التوقيع والبدء بمباشرة أعمال الحزمة رقم 2 والمتعلقة بالمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات وجار العمل في الموقع، وأيضا تم طرح أعمال الحزمة رقم 3 مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد (II) بمطار الكويت الدولي بالإضافة إلى المشاريع الأخرى بالمطار. ومن أبرز مميزات مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي T2 أن حجم الإنجاز على أرض الواقع يكشف مدى ما تحقق في المشروع الذي يمضي العمل به بسواعد وطنية وبمعايير كفاءة عالية تتناسب مع مشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التنموية في رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) لتحقيق التطلعات نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، والمشروع سيتم المضي فيه بمتابعة وحزم كبيرين في سبيل الإنجاز، ويجب أن نشيد هنا بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتوفير مختلف الإمكانات والتسهيلات اللازمة في سبيل تنفيذ المشروع وبدء عمليات التشغيل لكل خدمات ومرافق مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي وفق البرنامج الزمني الموضوع، ولقد حرصت وزارة الأشغال في مشروع مبنى الركاب T2 الجديد لمطار الكويت الدولي على تمكين المرأة الكويتية لتتابع عمليات تنفيذ أحد أكبر المشاريع التنموية على مستوى الكويت إلى جانب الكوادر الوطنية الاستشارية والهندسية والفنية والإدارية التي تفتخر بها وزارة الأشغال.



ويعتبر مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي T2 مشروعا ضخما يمتد على مساحة مسطحة تبلغ 183 ألف متر مربع وبمساحة بناء تقدر بنحو 708 آلاف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 25 مليون مسافر سنويا عبر 30 بوابة يمكنها خدمة 51 طائرة في وقت واحد، علاوة على قاعات لكبار الشخصيات والدرجة الأولى علاوة على العديد من المرافق الخدمية والتشغيلية، بالإضافة لمبنى السيارات الذي سيشيد على مساحة مشروع تبلغ 120 ألف متر مربع تستوعب 5000 سيارة في 4 طوابق تحت مساحات خضراء ومناظر طبيعية وجمالية، ووصولا إلى مشروع ساحات وممرات ومواقف الطائرات والمباني الخدمية للمطار التي ستقام على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع وتضم طرق وأنفاق الخدمات الجوية ومبنى التجهيزات الغذائية ومبنى المرور الجوي ومبنى الدعم والإسناد وجسور الركاب المتحركة.



معهد الكويت للاختصاصات الطبية



وكان لتضافر الجهود بين وزارتي الأشغال والصحة دور كبير في إنجاز مشروع مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية. وهذا أتى إيمانا بضرورة العمل الدؤوب من أجل ضمان قيام صرح تعليمي مميز لتدريب الكوادر الطبية في الكويت والارتقاء بها، وقد أثمرت خبرات القائمين من أسرة الوزارة على مثل هذا المشروع إنجازه في الموعد المطلوب تمهيدا لتسليمه لوزارة الصحة لكي يشكل إضافة جديدة للمنظومة الصحية والطبية في الكويت من خلال هذا المعهد الذي يهتم بتطوير أداء وتدريب الأطباء الكويتيين في مرحلة ما بعد التخرج، لاسيما في ضوء تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية نتيجة زيادة عدد السكان في الكويت، وكذلك زيادة عدد الأطباء، وهو ما اقتضى ضرورة تطوير الكادر الطبي بإنشاء مثل هذا المعهد.



مجمع محاكم حولي



جهود وزارة الأشغال العامة خلال أزمة كورونا كانت استثنائية، فقد قامت الوزارة بإنجاز الأعمال لعدة مشاريع من بينها مشروع مجمع محاكم حولي، الذي مر بتحيات كبيرة، فلا شك أن انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) قد أثر سلبا على جميع الأنشطة في جميع دول العالم حيث تأثرت جميع المشاريع الهندسية بصورة ملحوظة من تلك الجائحة، وقد كان لمشروع مجمع محاكم حولي نصيب من ذلك الأثر السلبي لذلك قامت الوزارة على الفور باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية المبكرة وذلك لتقليل الآثار الناتجة من انتشار تلك الجائحة، ولقد اعتمدت إدارة المشروع السير في عدة محاور متوازية بهدف حماية الأفراد وهو الهدف الأكبر من تلك الخطة وكذلك استمرار العمل بالمشروع وذلك حسب الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة.



ورغم ذلك كله، وبمتابعة مباشرة من الوزيرة د.رنا الفارس، نجحت وزارة الأشغال العامة خلال الفترة الماضية في إنجاز مشروع مجمع المحاكم في حولي والذي تم تشييده على مساحة ارض تبلغ 9000 متر مربع وتبلغ مساحة البناء على الموقع بالكامل 148.000 متر مربع، حيث ان مبنى مجمع المحاكم في حولي يتألف من مبنيين هما مجمع المحاكم والمكون من 31 طابقا، علاوة على مبنى لمواقف السيارات متعدد الأدوار يتسع لنحو 1200 سيارة، كما أن مبنى مجمع المحاكم يتكون من ثلاثة سراديب و28 طابقا فوق الأرض، ويشتمل على 52 قاعة محكمة وكذلك مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظفا.



المبنى الجديد لوزارة الأوقاف



من جانب آخر، فقد تمت وخلال هذه الظروف الاستثنائية وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الأشغال د.رنا الفارس عملية تسليم وزارة الأشغال مبنى وزارة الأوقاف الجديد والمشيد في منطقة الرقعي على مساحة ضخمة تبلغ أكثر من 25 ألف متر مربع يتضمن 16 دورا و7 مبان منفصلة، وهو بذلك يجسد أحد المشاريع الكبرى التي نفذتها وزارة الأشغال العامة في البلاد.



ويعد مشروع المبنى الجديد لوزارة الأوقاف صرحا معماريا إسلاميا تم في تصميمه مراعاة روح العمارة الإسلامية وزخارف الفن الإسلامي، مع اعتماد المشروع للمعايير الحديثة في عملية التصميم والإنشاء، وهو يتكون من مبنى رئيسي مركزي مكون من 16 دورا وجناحين شرقي وغربي و3 سراديب، كل منها بمساحة 25.742 مترا مربعا، كما يشمل المشروع قاعة مؤتمرات رئيسية، إضافة إلى مبنى المسجد المنفصل في المشروع والذي سيكون متاحا للجمهور في أوقات الصلاة المختلفة، ويتسع لـ 2500 مصل، بالإضافة إلى دورين مخصصين للنساء يتسعان لـ 400 شخص، .



مستشفى الولادة الجديد



وبالحديث عن المشاريع التي أطلقتها وزارة الأشغال وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزيرة د.رنا الفارس، وعملا بما أدرجته الكويت من حزمة المشاريع التنموية ضمن خطط التنمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تتضمن الاهتمام بالخدمات الصحية، وتطوير المستشفيات القائمة واستحداث أخرى جديدة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وفق معايير عالمية منها مشروع مستشفى الولادة الجديد. ويعد مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية مشروعا صديقا للبيئة مصمم وفقا لأحدث الأنظمة والأكواد العالمية في مجال الرعايا الصحية بمساحة مباني 357.340 مترا مربعا بسعة سريرية قدرها 879 سريرا في موقع مميز على ساحل جون الكويت، حيث حظيت معظم غرف المرضى بإطلالة على مياه الخليج العربي، ويعتبر مشروع مستشفى الولادة الجديد من المشاريع التنموية الرائدة وجزءا من خطة التنمية المنبثقة عن «رؤية الكويت 2035» والتي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها. ويقع مستشفى الولادة الجديد في منطقة صباح الطبية مقابل مستشفى الولادة القديم، ويقدر المشروع بتكلفة إجمالية 220 مليونا و 700 ألف دينار، ويتكون المبنى من 4 أجزاء مهمة المبنى الرئيسي للمستشفى ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات المركزية، كما يتضمن المشروع 4 جسور تربط بين المباني الجديدة والقديمة وحائط بحري مصد للأمواج بطول 320 مترا.



ويتكون المستشفى من 3 أبراج 2 للتوليد والآخر للعلاج، كما أن الطاقة الاستيعابية السريرية في المستشفى 789 سريرا و 460 غرفة للمرضى، وللمواليد الخدج هناك 198 غرفة عناية مركزة و51 غرفة عناية متوسطة، أما البالغون فهناك 52 غرفة عناية مركزة و28 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 27 غرفة عمليات مع ملحقاتها و58 غرفة ولادة، فيما يتضمن مبنى العيادات الخارجية 74 عيادة كذلك قاعات محاضرات وتدريب ومكاتب للشؤون الإدارية والمالية.



تركيبة معمارية شاملة



تصميم مشروع مستشفى الولادة الجديد يتضمن تركيبة معمارية شاملة من خلال الشكل والوظيفة والمواد المعبرة بطريقة معاصرة، كما انه مصمم وفقا لاشتراطات معايير الأمن والسلامة، كما تم الأخذ في الاعتبار أن يكون تصميم المبنى مناسبا للظروف الجوية المحلية للكويت مثل درجة الحرارة والرطوبة والغبار.



مبنى المباحث الجنائية



ومن المشاريع التي كلفت بتنفيذها وزارة الأشغال يبرز دورها في المتابعة الدائمة لمراحل إنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وآلية تنفيذ المشروع، حيث تم الاطلاع على المباني وما تحتويه من تجهيزات حديثة والتي تساعد رجال المباحث الجنائية في إنجاز المهام الموكلة إليهم بكل دقة وإتقان وفي أسرع وقت.



ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منشآت ومباني المؤسسة الأمنية وإمدادها بالوسائل والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتوفير بيئة العمل الملائمة لرجال الأمن لتنفيذ المهام والواجبات الخاصة بكل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية.



مبنى الأدلة الجنائية



ومن الجانب الفني، اعتمدت وزارة الأشغال ممثلة بقطاع المشاريع الإنشائية عبر إدارة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى لإدارة العامة للأدلة الجنائية على إنجاز ما تبقى من الأعمال المدنية والتشطيبات، وأعمال الهيكل المعدني، كذلك أعمال الواجهات والمصاعد، وأيضا الأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية، كما اعتمدت إدارة المشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية على استمرار العمل خلال فترة «كورونا» والتقيد بالإجراءات الوقائية لوزارة حرصا من الوزارة على استمرار الأعمال وإنهاء المشروع وتسليمه.



مبنى إدارة أمن المنشآت



كما اعتمدت وزارة الأشغال العامة خلال إدارة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت أثناء أزمة جائحة كورونا على الالتزام بالإجراءات والقوانين الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتطبيقها أثناء العمل، وتم استكمال الأعمال المدنية، واستكمال الأعمال الكهربائية، وأيضا استكمال الأعمال الميكانيكية، وكذلك إدارة الخبراء ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية ومبنى وزارة الأوقاف والمباحث الجنائية والأمن الوطني ومبنى محاكم حولي تم إنجازها وتسليمها للجهات المستفيدة.