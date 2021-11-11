القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة هنادي مهنا عن أنها تعرضت لموقف غريب بعد زواجها من الفنان أحمد خالد صالح، حيث قالت إنها فوجئت بقدوم إحدى السيدات إلى منزلها وقد أعطتها ترابا مسحورا وأخبرتها بأنه سيصلح حياتها ويغيرها الى الأحسن، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف الشديد، وبعد ذهاب تلك السيدة، ألقت التراب الأسود المسحور في القمامة.



وكشفت هنادي، عن أنها من برج الأسد، وتؤمن بصفات الأبراج، لكنها لا تؤمن بالتوقع بالمستقبل والحظ، مضيفة أنها تحب الكرتون وأفلام ديزني، وتفضل شخصية موانا، كما كشفت عن حبها الشديد للطبخ. ووجهت نصائح للأهل الذين يعيشون مع زوجات أبنائهم، بأن يراعوا الكنائن ويعاملوهن معاملة حسنة، كما طالبت من المقبلين على الزواج أن يختاروا شريك حياتهم بعناية، ويحرصوا على أن يكونوا صرحاء معهم حتى لا ينخدعوا بهم فيما بعد. وأكدت أنها تحب تقديم الأدوار الحزينة والكئيبة حتى لا تحصر في الشخصية الطيبة فقط.