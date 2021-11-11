أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما ينص على وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف، وذلك حتى إشعار آخر.



وشدد «الديوان» في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بوقف التعيين بالوظائف القيادية في كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إضافة إلى وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها ووقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر. ودعا «الديوان» الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة، إلى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 8 نوفمبر 2021 حتى إشعار آخر مع مراعاة الأمور ذات الصلة.