أعلن بنك بوبيان إتمام خمسة عشر موظفا من موظفي إدارات الخزانة والمخاطر والعمليات المصرفية بالبنك البرنامج التدريبي للحصول علي شهادة ACI للتداول والعمليات بالتعاون مع اتحاد التداول في الأسواق العالمية ACI وذلك انطلاقا من استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير موارده البشرية من أجل تحقيق أهدافه المنشودة في تقديم أفضل الخدمات لعملائه.



وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: نجحت مجموعة من مواردنا البشرية في اجتياز البرنامج التدريبي وتأهيلهم لاجتياز اختبار شهادة ACI للتداول والعمليات في نسخته الجديدة للحصول على الشهادة العالمية المعتمدة من «اتحاد الأسواق المالية» ACI وهو ما يتماشى مع رؤية البنك واستراتيجيته الحالية لاستحداث خطط تطوير وتدريب لبرامج وشهادات دولية لتنمية مواهب مواردنا البشرية.