«يحرضونني عليه بقولهم إني خائف من تاريخه، لكن عندما أهزمه سيقولون إني هزمت رجلا عجوزا»

لوغان بول، الملاكم الأميركي الشاب (26 سنة) متحدثا عن حيرته بصدد مباراته المزمعة قريبا مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون، البالغ من العمر 55 سنة. لوغان بول، الملاكم الأميركي الشاب (26 سنة) متحدثا عن حيرته بصدد مباراته المزمعة قريبا مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون، البالغ من العمر 55 سنة.