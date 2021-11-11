«يحرضونني عليه بقولهم إني خائف من تاريخه، لكن عندما أهزمه سيقولون إني هزمت رجلا عجوزا»
لوغان بول، الملاكم الأميركي الشاب (26 سنة) متحدثا عن حيرته بصدد مباراته المزمعة قريبا مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون، البالغ من العمر 55 سنة.
«بيتي تسكنه الأشباح، وأنا رأيتها»
سلمى حايك، الممثلة المكسيكية، تقول إنها تشعر بأن بيتها تسكنه أشباح خيرة.
«6 أشهر سجناً»
آدم كريم عبدالجبار (29 سنة) ابن أسطورة كرة السلة الأميركي، يحصل على حكم بالسجن، بعد مشاجرة مع ستيني أميركي بسبب سلة القمامة أمام المنزل.
«أنا لست ضد اللقاح ولكني ضد الإجبار»
إيميليو إستيفيز، الممثل الأميركي، معلقا على طرده من العمل في مسلسل تلفزيوني، بسبب عدم التزامه بأخذ اللقاح.