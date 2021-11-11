أشاد وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بسجل حقوق الإنسان وحرية التعبير في الكويت عقب زيارته الأخيرة للدولة الخليجية.



وقال الوفد في بيان في بروكسل «لقد تناولت المباحثات التي أجريناها خلال الزيارة الرسمية أيضا أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة حيث تعد الكويت من بين الأفضل فيها لاسيما فيما يتعلق بمعاملة غير محددي الجنسية (البدون) وكذلك الحقوق الاجتماعية للعمال الأجانب وحرية التعبير».



وكان وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي قام بزيارة إلى الكويت في 3 الجاري لمدة يومين من أجل عقد الاجتماع البرلماني العاشر بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



وقد تألف الوفد من خمسة أعضاء بقيادة سفين سايمون وضم في عضويته كلا من إسماعيل إرتوغ وخوسيه رامون باوزا دياز وديانا ريبا جينر وريزارد كزرنيكي.



وكان هذا هو أول وفد برلماني أوروبي يزور الكويت منذ فرض قيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح البيان أنه تمت خلال هذه الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الاقتصادية إضافة إلى الانتخابات الأخيرة في العراق والصراع المستمر في اليمن وعلاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران.



ووفق البيان، أعرب الأعضاء عن تقديرهم للدور الرئيسي الذي تقوم به الكويت في نزع فتيل التوترات والمساهمة في إيجاد حلول دائمة للنزاعات والصراعات الإقليمية.



كما تمت مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في سياق التعافي بعد جائحة كورونا، فضلا عن التحديات البيئية والإصلاحات الاقتصادية.



واتفق الأعضاء على أن التعاون الاقتصادي والمزيد من الترتيبات التجارية ستكون مفيدة لكلا الجانبين.



وقد تم التطرق خلال المباحثات كذلك إلى قضية إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، حيث اضاف البيان ان الاعضاء الاوروبيين أبدوا تفهما وتعهدوا بالضغط على المفوضية الاوروبية لتأمين قرار سريع لصالح الكويت بمجرد استيفاء الشروط الاساسية.