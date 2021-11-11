استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت السفير علي بن عبدالله زيد آل محمود، وذلك بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تخلل اللقاء استعراض وبحث الفرص والإمكانيات القائمة لتطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المناطق والمحليات علي وجه الخصوص.



وأعرب الخالد عن تمنياته للسفير آل محمود بالتوفيق في مهامه والدفع بعلاقات البلدين الشقيقين إلى آفاق ارحب ثنائيا وضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



من جهته، أعرب السفير علي بن عبدالله زيد آل محمود عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمنا الرعاية البالغة التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية القطرية ومواطني دولة قطر على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم الكويت، مؤكدا أن قطر والكويت شعب واحد يربطهما مصير مشترك وعلاقات متجذرة.