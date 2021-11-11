ضمن استراتيجيتها الإغاثية الداعمة للنازحين واللاجئين المتضررين من الكوارث والأزمات، تطلق جمعية الرحمة العالمية حملتها الإغاثية "اليمن يستغيث" دعماً لآلاف الأسر والعوائل النازحة والمتضررة في مأرب، وذلك صباح الجمعة الموافق الثاني عشر من نوفمبر 2021

وقال رئيس مكتب اليمن في جمعية الرحمة العالمية عبدالله العجمي: إن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية وإنسانية مأساوية، تعيشها 8,000 أسرة وعائلة نازحة، ووسط أعباء متزايدة فرضتها الأزمة على سكان مأرب، أدت إلى تدهور أوضاع الأهالي بشكل غير مسبوق.

وأوضح العجمي أن حملة "اليمن يستغيث" تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف النازحين اليمنيين من الأرامل والأيتام والمحتاجين، مبيناً أنها تشتمل على المساعدات الغذائية "طرود ووجبات ساخنة" بالإضافة إلى الخيام ومستلزمات الإيواء.

مضيفاً أن الرحمة العالمية تعمل وفق استراتيجية إغاثية تقوم على تقديم الأنفع للأحوج، عبر خطط إغاثية دورية تتفاعل مع أولويات واحتياجات المتضررين في كل مرحلة لمواجهتها والتعامل معها من مختلف الجوانب الغذائية والصحية والإيوائية.

ودعا العجمي جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل الخير لهؤلاء النازحين، ودعمهم بما يعينهم على أوضاعهم المأساوية، واستشعار عظم الأجر والثواب في إغاثة المتضررين، مبيناً أن المشروع سيكون متاحاً لجموع المتبرعين صباح غدٍ الجمعة، على موقع الرحمة العالمية "خير أون لاين" وكذلك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، كما يمكن للمحسنين الكرام التبرع بالاتصال على الخط الساخن 1888808 أو بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل الكويت، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل عملهم هذا شفيعاً لهم يوم القيامة وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.