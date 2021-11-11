تنظم دار الأوبرا المصرية ، في الثامنة مساء /السبت/ على مسرح النافورة، وضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، حفلا غنائيا يحييه الفنان التونسي صابر الرباعي.

وبحسب بيان صدر عن الدار، اليوم الخميس، فإن صابر الرباعي سيقدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، مجموعة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة مؤلفات الطرب التى اشتهر بأدائها يسبقه فاصلا للنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم يتضمن مجموعة من مؤلفات زمن الفن الجميل ومختارات من أشهر أعمالها الخاصة.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عددا من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.