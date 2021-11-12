جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على دعم مختلف الجهود الهادفة الى التوعية المجتمعية بالشأن الصحي بوجه عام وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة وسبل الوقاية منها على نحو خاص، انطلاقا من حرص الجهات الرسمية والأهلية على ممارسة أقصى درجات المسؤولية المجتمعية.



جاء ذلك بمناسبة رعايته الاحتفالية التي ينظمها مركز صباح الأحمد للرعاية الأولية الصحية A، وذلك في العاشرة من صباح يوم الأحد 14 الجاري بمقر المركز في مدينة صباح الأحمد السكنية، تحت شعار «إذا مو الحين..متى؟»، حيث أكد أن هذه الفعالية تأتي ونحن نعيش بفضل الله مرحلة التعافي من جائحة كورونا والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وعودة كثير من القطاعات لمباشرة عملها مجددا، الأمر الذي يستوجب المزيد من الحرص والتوعية، خاصة لذوي الأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري.