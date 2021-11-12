جاسم الصديقي: المجموعة واصلت تواجدها في قطاع العقارات اللوجستية العالمية وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب

هشام الريس: نتطلع إلى مزيد من المعاملات الإستراتيجية والشراكات الجديدة لتحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 60.34 مليون دولار، مقارنة بـ 23.17 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة قدرها 160.42%.



وقالت مجموعة «جي إف إتش» المالية في بيان صحافي أمس ان العوامل التي أدت إلى النمو لفترة الأشهر التسعة زيادة الاكتتاب في المعاملات، والتوسع المستمر في أنشطة الخزينة للمجموعة، والأداء الجيد للمصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة والأنشطة العقارية، وبلغت ربحية السهم للفترة 1.78 سنت مقارنة بـ 0.69 سنتا للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وبلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما مقداره 270.61 مليون دولار مقابل 214.10 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2020، بزيادة قدرها 26.39%.



وذكرت ان نمو الدخل استمر مدعوما من خلال تعزيز الأداء والمساهمات عبر منصات وأنشطة الاستثمار الأساسية للمجموعة، وارتفع صافي الربح الموحد لفترة الأشهر التسعة بنسبة 125.27% إلى 68.28 مليون دولار مقارنة بـ 30.31 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 202.33 مليون دولار بزيادة 10.08% من 183.79 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وبلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 0.97 مليار دولار، كما في 30 سبتمبر 2021 بزيادة 6.59% من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020، واستمر إجمالي أصول المجموعة في النمو ليصل إلى 7.43 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.59 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 12.75%.



نتائج الربع الثالث



وقالت إن المجموعة سجلت ربحا صافيا يؤول للمساهمين قدره 23.3 مليون دولار للربع الثالث من العام بزيادة 187.3%، مقارنة بـ 8.11 ملايين دولار للربع الثالث من 2020، ولقد تحققت هذه الزيادة، على الرغم من ضغوط السوق المستمرة على مستوى العالم نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، مدعومة بالأداء القوي عبر خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة، وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.69 سنت مقابل 0.24 سنت للربع الثالث من عام 2020، وبلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2021 ما مقداره 89.60 مليون دولار مقابل 67.58 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، بارتفاع قدره 32.58%، وبلغت قيمة الريح الصافي الموحد للربع الثالث 24.13 مليون دولار مقابل 9.92 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2020، بزيادة قدرها 143.25%.



ولقد كان نشاط الصيرفة الاستثمارية والدخل المحقق من الخزينة مساهمين رئيسيين في نتائج الربع الثالث، وبلغت قيمة الرسوم على المعاملات 22.65 مليون دولار تحققت من استثمارات رئيسية في قطاع اللوجستيات والمحافظ السكنية متعددة العائلات، كما دعم نمو الدخل والأرباح المساهمات المحققة من أعمال الخزينة ونشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 13.56% للربع الثالث لتصل إلى 65.47 مليون دولار مقارنة بـ 57.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.



نتائج مميزة



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية جاسم الصديقي «تميزت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنمو كبير في الدخل والأرباح التي حققتها المجموعة، ونحن سعداء بهذه النتائج وقدرة «جي إف إتش» المستمرة على العمل عبر خطوط أعمالها المتنوعة والمناطق الجغرافية التي نستثمر فيها، رغم أننا مازلنا نشعر بآثار الجائحة على مستوى العالم، فإن أداءنا لهذه الفترة يؤكد الطبيعة القوية لاستراتيجيتنا والأوضاع المهمة التي بنيناها في قطاعات وأعمال مرنة ودفاعية حول العالم. خلال هذه الفترة، واصلنا توسيع تواجدنا في قطاع العقارات اللوجستية العالمية، مع طرح معاملات جديدة وجذابة لمستثمرينا وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب. كما حققنا أيضا مساهمات قوية من نشاطنا للصيرفة التجارية إلى جانب المزيد من النمو في أعمال الخزينة بالمجموعة والتحسينات في الأنشطة العقارية والإيرادات، ولقد دخلت «جي إف إتش» الربع الأخير من العام بزخم قوي ومجموعة من الفرص التي تمكنا من تحقيق المزيد من النمو والربحية للفترة المتبقية من العام وما بعده».



نموذج أعمال متنوع



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية هشام الريس «نحن سعداء بأدائنا في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام، وتعكس الزيادات القوية في الدخل والأرباح نموذج أعمالنا المتنوع بشكل جيد، والإدارة الفعالة لاستثماراتنا وقدراتنا الثابتة لتحقق الدخل، والتي كانت هدفا رئيسيا للمجموعة، وخلال هذا الربع، استفدنا أيضا من الطلب القوي من مستثمرينا على المعاملات التي أبرمناها في سوق العقارات الأميركية في قطاعات ذات أداء جيد مثل الخدمات اللوجستية والسكنية. لقد حققنا أيضا مكاسب من تحسين الأداء في أنشطتنا المصرفية التجارية، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصتنا في المصرف الخليجي التجاري. بينما نمضي قدما، يظل النمو هدفا رئيسيا لـ (جي إف إتش)، في جميع مجالات أعمالنا، وقد دخلنا الأشهر الأخيرة من العام مع التركيز الشديد على الاستثمارات والعلاقات التي ستسمح لنا بتسريع النمو في محافظنا الاستثمارية الرئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتعليم، وغيرها. نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من المعاملات الاستراتيجية والشراكات الجديدة بهدف تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا».