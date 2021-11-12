قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق 10 الجاري بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم وهم: أوروين سينين فرناندس، وأمل عباس الدمخي، ومشاري ماجد البعيجان، وصالح طه عبدالله، ومحمد حمد العنزي، وأحمد جاسم السنافي، ربيع محمد المطيري، ويوسف عبدالعزيز المريخي، أبرار ناجي البحراني، ومحمد حسن السالم، وأحمد عبدالعزيز مدوه، وفاضل عبدالرحمن حميدي، ويوسف عبدالله التميمي، ومريم عبدالله العنزي، وناصر ماجد مرزوق، وغالب عبدالله الهاجري، وعبدالرحمن مازن عبدالرحمن، وسهام مزيد الرجعان، ومحمد علي أشكناني، ومحمد حسن أبوسيف.