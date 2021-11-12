جبارة: نقوم بعمل زيارات دورية للمشاريع الإسكانية.. والتنسيق بين مختلف الجهات لعقد اللقاءات والمؤتمرات

الشطي: إجراء القرعة واستقبال ومرافقة الضيوف والوفود من المهام الأساسية لقسم العلاقات العامة

الغريب: نقوم بعمل النشرة اليومية ونستقبل التقرير الشهري لأعمال المشاريع وننشره للجمهور

عادل الشنان



تعد إدارة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أهم الإدارات، وتعتبر حلقة الوصل بين «السكنية» والمواطن، وخاصة لطبيعتها الخدمية التي تهم قطاعات عريضة من الناس، ورغبة في تسليط الضوء على أساليب عمل الإدارة واهدافها وآليات التواصل المستخدمة بها، التقت «الأنباء» كلا من رئيس قسم العلاقات بالمؤسسة يوسف الشطي، ورئيس قسم الاعلام بدر جبارة، وحنان الغريب من ادارة العلاقات العامة والاعلام، حيث أكدوا ان هدفهم ايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة وجعلها في متناول الجميع بكل شفافية، والتعاون مع وسائل الإعلام في هذا الشأن.



وذكروا انهم يحرصون على زيارة المشاريع الاسكانية بشكل دوري للوقوف على آخر التطورات وأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها لعمل تقارير يتم نشرها دوريا، وأيضا استقبال ومرافقة ضيوف ووفود المؤسسة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين إقامتهم وتنقلاتهم وإعداد برنامج لزياراتهم، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، قال رئيس قسم الاعلام في «السكنية» بدر جبارة: نعد همزة الوصل بين المؤسسة والجمهور لنقل الخطط والمستجدات الخاصة بالرعاية السكنية الى مختلف شرائح المجتمع وايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة وجعلها في متناول الجميع بالاضافة الى نشر المعلومات المعتمدة من المؤسسة للمواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام وتويتر والموقع الالكتروني للمؤسسة، كونها باتت الاكثر والاسرع انتشارا في عصرنا الحالي، وأيضا كل ما يتعلق بمواعيد التخصيص وإقامة «القرعة» للمواطنين.



وأكد جبارة ان قسم الاعلام يحرص على زيارة المشاريع الاسكانية بشكل دوري للوقوف على آخر التطورات وأخذ المعلومات الصحيحة من المهندسين المشرفين عليها لعمل تقارير يتم نشرها مدعمة بالصور بشكل دوري حتى يكون المواطنون على اطلاع تام بمستوى التطور، لافتا الى ان جميع مهام ادارة العلاقات العامة والاعلام تنجز بأياد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وبأفضل صورة وعلى أكمل وجه.



وأشار الى ان من مهام قسم الاعلام أيضا التنسيق بين الجهات المختصة بالمؤسسة لعقد اللقاءات والمؤتمرات الصحافية، ومع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية والتنسيق مع إدارتي مكتب الوزير ومكتب المدير العام لتغطية الاجتماعات في المهمات الرسمية وإعداد النشرة اليومية عن طريق متابعة ما ينشر أو يذاع عبر وسائل الإعلام من أخبار تخص المؤسسة وتزويد المسؤولين بأي شكوى أو ملاحظات أو استفسارات متعلقة بأعمال «السكنية» والتنسيق مع الادارات المعنية لإعداد الردود المطلوبة، بالاضافة الى امداد وسائل الإعلام بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسة. وأضاف: كما نقوم بالإشراف على إنتاج الأفلام الوثائقية للمشاريع وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم حملات إعلامية تسويقية أو توعوية تخص أعمال المؤسسة والإشراف على نشر الإعلانات، وايضا اشتراكات المؤسسة في المطبوعات الصحافية المختلفة ومتابعة تجديدها، وضمان توزيعها على الإدارات المعنية، وتقدير احتياجات المؤسسة من تلك المطبوعات والتنسيق مع الإدارات المعنية للحصول على التقارير الشهرية والإحصاءات، ناهيك عن متابعة ونشر الاخبار في حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.



بدوره، قال يوسف الشطي ان قسم العلاقات العامة يختص باستقبال ومرافقة ضيوف ووفود المؤسسة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين إقامتهم وتنقلاتهم وإعداد برنامج لزياراتهم، وتوجيه المراجعين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة وإرشادهم إلى الجهات المعنية، وأيضا التنسيق للزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير أو المدير العام لمرافق ومشاريع «السكنية»، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل سفر الوزير والمدير العام بالمهمات الرسمية والمشاركة في الإعداد للاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للمشاركة في المعارض والمحافل المحلية والخارجية.



وتابع الشطي: من مهام القسم ايضا تزويد الجهات المختلفة داخل الكويت أو خارجها بما تطلبه من معلومات عن المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير البيانات عن الجهات الخارجية التي ترتبط بها المؤسسة بشكل مباشر مثل عناوين وهواتف وأسماء المسؤولين، وإقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية لموظفي المؤسسة بهدف توثيق الأواصر بيهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الحفلات الخاصة بالمؤسسة والمشاركة في المسابقات والمحافل المختلفة.



ولفت الى ان من المهام الاساسية لقسم العلاقات العامة تنظيم القرعة السكنية للمواطنين المخصصين على المشاريع الاسكانية وما يرتبط بذلك من تجهيز القاعة لاستقبال المواطنين المخصصين حسب العدد واعداد شاشة العرض المرئي ومكبرات الصوت، واستقبال المراجعين وشرح آلية عمل القرعة وكيفية اختيار موقع القسيمة، مشيرا الى ان قسم العلاقات يقوم بتنظيم ندوات للموظفين بهدف التوعية واثراء المعلومات لديهم، مثل الندوات الصحية والثقافية والاجتماعية والخاصة ببيئة العمل وتطورها وعمل منظومة عمل لتوزيع المهام والتعاون للحصول على اعلى معدلات الناتج. وبين ان المعارض التي تم تنسيقها مع القطاع الخاص تهدف لحصول المواطن على المعلومة الدقيقة بشأن المشاريع المستقبلية لتكون الرؤية واضحة للجميع، ومن خلال ذلك يستطيع التخطيط لمستقبل اسرته سكنيا.



من جانبها، قالت حنان الغريب من ادارة العلاقات العامة والاعلام: لدينا مهام يومية تبدأ بإعداد نشرة تتضمن كل ما كتب ونشر حول اخبار ومستجدات المؤسسة وتوزيعها على كل القطاعات حتى تتم مراجعتها والتأكد من صحتها والرد عليه ان استدعى الامر وأيضا صياغة الاخبار الرسمية وارسالها للصحف، وعمل طلبات التغطية الاعلامية لمتابعة مستجدات المشاريع بالتعاون مع المهندسين ونشر الاعلانات الداخلية الخاصة بالموظفين والاعلانات الخارجية للشركات والجمهور، مشيرة الى ان النشرة اليومية تم ايقافها بشكل ورقي بسبب جائحة كورونا، وتم الاكتفاء بإرسالها إلكترونيا لكل القطاعات.



وذكرت الغريب ان الادارة تزخر بالكوادر الوطنية المختصة والقادرة على ايصال المعلومة الصحيحة



للجمهور عبر مختلف وسائل الاعلام، بالاضافة الى التعامل بشكل ممتاز مع وسائل التواصل الاجتماعي والرد على مختلف الاستفسارات عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة وحسب توصيات مجلس الوزراء ومجلس ادارة المؤسسة.



وحول نشر آخر مستجدات المشاريع الاسكانية على حسابات المؤسسة، لفتت الى ان الادارة تستقبل بشكل مستمر التقرير الشهري لأعمال المشاريع المختلفة من قطاع التنفيذ مدعما بتفاصيل الانجاز، ويقوم قسم الاعلام بزيارة للمشاريع وأخذ صور حديثة للتطورات، ومن ثم نشرها للجمهور ليكون المواطن على اطلاع تام بتطورات العمل في المشاريع الإسكانية.