أحمد مغربي



كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن ان الكلفة الفعلية للمشاريع الإنشائية خلال السنة المالية 2020/2021 بلغت 356.3 مليون دينار موزعة على 354.6 مليون دينار الكلفة الفعلية لـ 12 مشروعا لمدينة ومنطقة سكنية، فيما بلغت قيمة عقود الاستشارات العامة والمشاريع الإنشائية الأخرى 1.67 مليون دينار.



ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فإن الكلفة التعاقدية التقديرية لنحو 13 مشروعا بلغت 2.96 مليار دينار بلغ أكبرها مدينة المطلاع السكنية بقيمة 987.8 مليون دينار تلتها مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة 732.5 مليون دينار ومدينة جابر الأحمد بقيمة 537.7 مليون دينار.



وأظهرت البيانات ان التكلفة الفعلية الإجمالية للمشاريع التي نفذتها «الرعاية السكنية» حتى 31 مارس 2021 بلغت 2.79 مليار دينار، وبنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 94.29% من الإجمالي.



وتسعى الكويت الى تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، وذلك في ظل زيادة الطلب على الإسكان في العديد من المدن الجديدة، وضمن الجهود الدؤوبة لتخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة.