الإنفاق بالخارج سجل قفزة كبيرة بنسبة 49% مقارنة بإنفاق 722 مليون دينار بأول 9 أشهر بالعام الماضي.. و977 مليوناً في 2020 كاملاً

مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن تسجيل انفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت خلال أول 9 أشهر من عام 2021 قفزة كبيرة بنسبة 49%، ليبلغ إجمالي انفاقهم بالخارج نحو 1.07 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بإنفاق نحو 722 مليون دينار فقط خلال أول 9 أشهر من عام 2020، فيما تخطى انفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت خلال 9 أشهر فقط ما تم انفاقه بالخارج خلال عام 2020 كاملا والبالغة قيمته 977 مليون دينار.



وتشير بيانات بنك الكويت المركزي، إلى أن انفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، توزع بين انفاق 535 مليون دينار عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية، وإنفاق 358 مليون دينار عبر أجهزة نقاط البيع، فيما تم إجراء سحوبات نقدية (كاش) من خارج الكويت بقيمة 183 مليون دينار.



وتتزامن هذه القفزة الكبيرة في انفاق المواطنين خارج الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مع تخفيف قيود السفرة التي فرضتها الحكومة خلال العام الماضي لمواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، حيث شهد مطلع العام الحالي عودة التشغيل التجاري لرحلات الطيران من وإلى مطار الكويت مع عدد كبير من دول العالم، بالإضافة الى تخفيف القيود المفروضة من دولة أوروبية عديدة على القادمين إليها من الكويت، وهو الأمر الذي عزز من سفر المواطنين والمقيمين الى الخارج، وبالتالي ارتفع انفاقهم خارج الكويت.