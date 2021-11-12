هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، بالفوز باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والتي ستقام في عام 2023، بما يعد تقديرا عالميا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استدامة المناخ وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأعرب الحجرف عن سعادته وفخره بهذا الاستحقاق العالمي الذي يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون، كونها تبرهن على قدرة دول المجلس على استضافة مؤتمرات عالمية بهذا المستوى، متمنين من الله عز وجل التوفيق لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الاستضافة العالمية والتي تنسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون لقضايا التغير المناخي والعمل مع المجتمع الدولي لوضع الحلول العملية لتفادي تأثيراتها على كوكب الأرض.