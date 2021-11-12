بلغت مبيعات "علي بابا" و"جيه دي دوت كوم" مستوى قياسي خلال فعالية التسوق المعروفة بـ"يوم العزاب"، رغم المخاوف من تأثر أعمالهما بسبب الإجراءات التنظيمية التي تتخذها بكين ضد شركات التكنولوجيا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي"، وصل إجمالي مبيعات الشركتين إلى مستوى 139 مليار دولار خلال أكبر فعالية تسوق في العالم.

وأصبحت فعاليات يوم العزاب لا تقتصر على يوم واحد فقط للتسوق، إذ بدأت "جيه دي دوت كوم" عملية البيع في نهاية أكتوبر، فيما انطلقت لدى "علي بابا" في مطلع نوفمبر، وانتهت فعاليات اليوم بعد منتصف ليل الجمعة.

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات "علي بابا" مستوى 540.3 مليار يوان (84.54 مليار دولار) ما يمثل ارتفاعًا بنحو 8.4% عن مستويات 2020، بينما ارتفعت مبيعات "جيه دي دوت كوم" بنسبة 28% إلى 349.1 مليار يوان (54.6 مليار دولار).



