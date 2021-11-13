وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود، قال في مقدمتهإنه بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة 2020/2021 تبين لنا وجود مجموعة من الملاحظات والمخالفات المسجلة على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مرسوم تعيين الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي؟

2- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار وزير الصحة بتكليف رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة العامة للغذاء والتغذية؟

3- تزويدي بمرسوم تعيين المدير العام للهيئة ونوابه؟

4- ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن مرسوم تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي انتهى منذ عام 2019 وان مرسوم تعيينه لم يجدد؟ فما هي الإجراءات التي تمت لتعديل الوضع القائم؟ وما هو الأساس القانوني لاستمراره في عملة حتى تاريخ هذا السؤال؟

5- وردت مخالفات تخص عمل أطباء كفالتهم ليست على الهيئة فما سبب ذلك؟ مع تزويدي بأسماء هؤلاء الأطباء وجنسياتهم ومخصصاتهم المالية التي يحصلون عليها؟ وما أساس تعيينهم في الهيئة؟ وهل اتخذت الهيئة أي إجراءات لإزالة هذه المخالفة والالتزام بالقوانين؟