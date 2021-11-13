وعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بحماية الكنديين من ضرر الفضاء الإلكتروني، قائلا إن الكراهية والمعلومات المضللة المتدفقة في الفضاء الإلكتروني يجب ألا يُسمح لها بالتأثير على عقول الكنديين.

وقال ترودو خلال مناقشة دولية عبر رابط فيديو من أوتاوا إلى منتدى باريس للسلام: "لا شك في أن الفضاء الرقمي يتمتع بقوة من أجل الخير. ولكن من المعلومات المضللة عن اللقاحات إلى التطرف عبر الإنترنت، رأينا أيضا التهديد الذي يمكن أن يشكله على قيمنا وأنظمتنا الديمقراطية ومواطنينا". وتابع "لا يمكننا السماح بفوائد الفضاء الرقمي على حساب حقوق الناس أو سلامتهم."

كان ترودو يخاطب لجنة حول تحديات المجال الرقمي بعد المشاركة في تأسيس برنامج دولي جديد العام الماضي يسمى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي.