تسببت عصابات جريمة منظمة في خسائر تقدر بنحو 60 مليون يورو في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي.

وجاء في تقرير للشرطة حول الجريمة المنظمة لعام 2020، والذي تم نشره ، أن عائدات هذه الجرائم تُقدر بنحو 6ر18 مليون يورو، كما تُقدر الأصول المصادرة على نحو مؤقت بنحو 3ر2 مليون يورو.

وبحسب البيانات، أجرت الشرطة الجنائية 64 تحقيقا رئيسيا في الجريمة المنظمة، وكان أكثر من 70% منها لها صلات دولية. وتدور التحقيقات حول 498 مشتبها بهم وصلات في 37 دولة أخرى.

وتضمنت التحقيقات عشر حالات تتعلق بعائلات ذات أصول عربية. وكانت الجرائم الأكثر شيوعا هي الاتجار بالمخدرات وسرقة سيارات من قبل عصابات منظمة من الخارج.