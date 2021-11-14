الحميضي: التحول للربحية بالعام الحالي.. يؤكد نجاح إستراتيجية الشركة ومتانة مركزها المالي

الشركة نجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء بالكويت.. بفضل تقديمها أفضل الحلول التمويلية



أعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت صافي أرباح بلغ 12.07 مليون دينار، مقابل صافي خسارة 9.84 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2020، بارتفاع في الأرباح نسبته 222.65% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 24 فلسا، مقارنة بخسارة 19 فلسا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 226.32%.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن أرباح الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 59.13% على أساس سنوي مسجلة 4.782 ملايين دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 12.44 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2021 بارتفاع 601.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 159.62 مليون دينار بنسبة ارتفاع 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



مركز مالي متين



وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الحميضي، ان النتائج تحولت من خسارة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى أرباح في هذا العام على الرغم التحديات، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة ومتانة مركزها المالي.



وأرجع الحميضي السبب في ذلك التحول إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.



جدير بالذكر، أن الشركة حققت صافي أرباح 7.295 ملايين دينار في النصف الأول من هذا العام، مقابل صافي خسارة 12.852 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2020.



وتعد شركة التسهيلات التجارية الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 44 عاما.



وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.