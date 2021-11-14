قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية م.شافي العجمي، ان الشركة تنفذ برنامجا لتطوير العاملين الشباب من خلال إلحاقهم بالعمل واكتساب الخبرة والتدريب في شركات المشاركة داخل الكويت وخارجها من خلال الاستثمار في مواردها البشرية والتركيز على برامج التطوير والتدريب لصقل قدرات العاملين وتطوير إمكانياتهم بناء على الاستراتيجية الطموحة للقطاع النفطي الكويتي في مجال صناعة البتروكيماويات.



وأشار العجمي في بيان صحافي، إلى أن الشركة تستقطب الشباب الكويتي من خلال التوظيف أو عبر عقود المقاول، ويتم الاهتمام بهم وتدريبهم وتعميق الروابط مع الإدارة وأسرة الشركة منذ اليوم الأول.



وأوضح ان القطاع النفطي الكويتي قد اعتمد مجموعة من القيم للالتزام بها في مسيرته لتحقيق استراتيجية 2040 لمستقبل صناعة النفط، ومن أبرز هذه القيم «الاستثمار في العنصر البشري» لأهميته في إعداد الكفاءات والقيادات المؤهلة. وقد تم تجهيز العديد من المبادرات لتجاوز الظروف الاستثنائية وتأثير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد- 19، بهدف الاستمرار في تطوير إمكانيات العاملين وتحسين الأداء.



بين العجمي ان أحد أهم هذه البرامج هو برنامج الإلحاق في شركات المشاركة، ويشمل الإلحاق داخل الكويت، حيث نظمت الشركة برنامج إلحاق لموظفي الشركة للانضمام إلى شركة إيكويت لمدة 3 أشهر، وقد تم اختيار مجموعة من العاملين من مختلف دوائر الشركة للانضمام إلى الدفعة الأولى من البرنامج في 31 أكتوبر الماضي وسيتم الحاق مجموعات أخرى من العاملين بصورة دورية والتوسع في تنفيذ البرنامج بالمستقبل القريب ليشمل الالتحاق بالشركات الزميلة في القطاع النفطي.



وتابع: «تم تنظيم برنامج لانضمام عاملين من الشركة إلى مشاريعنا المشتركة خارج الكويت، حيث سيبدأ البرنامج مع شركة «SKpicglobal» في كوريا الجنوبية، ولمدة 4 أشهر متواصلة، وستكون فرصة كبيرة للعاملين لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات وتعزيز الشراكة. كما تم اعتماد برنامج إلحاق مع شركة المشاركة (الخليج لصناعة البتروكيماويات) «GPIC» في البحرين».



أشار العجمي إلى أن الشركة استقبلت خلال العام الحالي 34 مهندسا كعاملين تحت التطوير (UDs)، وهي أكبر دفعة يتم ضمها للشركة بهدف تعزيز الموارد البشرية للشركة بمجموعة كبيرة من الشباب الكويتي، وتم إعداد برنامج تدريبي لمدة 18 شهرا يهدف إلى تزويدهم بالمعارف الأساسية التي تساعدهم في حياتهم المهنية. ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى التعرف على الشركة والتدريب المكثف على السلامة، تليها المرحلة الثانية لتزويدهم بالمعارف الأساسية في الأعمال التجارية وعمليات التشغيل بالمصانع والخدمات الفنية. وفي المراحل التالية يتم تزويدهم بالمعرفة المتقدمة في الأعمال التقنية.



وبدأ البرنامج التدريبي في 11 يوليو الماضي، ويستمر بفاعلية ونجاح كبير حتى يومنا هذا من خلال المحاضرات والتدريب الميداني على المعدات في المصانع.



وفي إطار تعزيز قيمة «الشراكة» والاهتمام بتطوير العاملين وتبادل الخبرات مع الشركات الزميلة كان من دواعي سرورنا استضافة مجموعة من المهندسين تحت التطوير من شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وتم وضع خطة تدريبية مخصصة لهم تستمر من 3 إلى 4 أشهر، ويتم من خلالها تزويدهم بالمعرفة في مجال تسويق العطريات والبوليمرات والأسمدة، وكذلك سيتم تدريبهم في شركة «إيكويت» للحصول على معلومات عن الأعمال في مجال صناعة البتروكيماويات. وفي المرحلة الأخيرة سينضمون إلى البرنامج التدريبي للمهندسين المعينين حديثا في الشركة للتدرب على عمليات التشغيل والخدمات الفنية في مصنع الشركة بالشعيبة.



قال العجمي إن الشركة طورت برنامجا لتدريب رؤساء الفرق والعاملين من الدرجات العليا بهدف تعزيز معرفتهم في المجالات الرئيسية التي ستساعدهم في أداء مهامهم الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، وهو برنامج مستمر لمن تتم ترقيتهم ليتمكنوا من المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف ورؤية الشركة.