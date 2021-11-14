أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا بتحديد القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء.



وجاء في القرار: تكون القيمة الإيجارية لمساحات تركيب أجهزة الاتصالات، وأجهزة الطاقة وأجهزة الهوائيات، داخل مباني ومقاسم الوزارة، 200 دينار لأول متر و20 دينارا لكل متر إضافي حتى 100 متر مربع، الرأس الفني لبرج الاتصالات: 250 دينارا لأول متر و30 دينارا لكل متر إضافي، أدوار برج الاتصالات: 250 دينارا لأول متر و20 دينارا لكل متر إضافي، مبنى الجمهور: 200 دينار لأول متر و20 دينارا لكل متر إضافي، مبنى المركزي الجديد: 200 دينار لأول متر و20 دينارا لكل متر إضافي، كاونتر مبنى الجمهور: 200 دينار لأول متر و20 دينارا لكل متر إضافي.



وتابع القرار: تكون القيمة الإيجارية للأرض الفضاء داخل أسوار المبنى: 20 دينارا لأول متر ومثلها لكل متر إضافي، وخارج أسوار المبنى 5 دنانير ومثلها لكل متر إضافي، أما الهوائيات فتكون القيمة على الأبراج الحديدية في مباني الوزارة 1250 دينارا سنويا، وعلى الأبراج الخرسانية مثلها أيضا، وفي برج الاتصالات على الصاري 2500 دينار سنويا، وعلى المنصة 2000 دينار سنويا.