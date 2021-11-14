

محمد راتب



قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني، ان الهيئة قامت بإنذار عدد من المزارع التي اتخذت أنشطة مخالفة عن الأنشطة المنصوص عليها بالعقود المبرمة مع الهيئة وأملاك الدولة. وأوضح الديحاني ان هذه الحيازات هي أراض ملك للدولة، وقد تم تخصيصها لغرض معين وهو الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وما يتم في بعض المزارع من أنشطة ترفيهية كالمطاعم وغيرها من أنشطة تجارية أخرى أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها هو أمر مخالف لبنود العقد والقانون. وأضاف: تم إنذار أصحاب المزارع المخالفة لضرورة إزالة الأنشطة المخالفة بشكل سريع وكذلك التقيد بما نصت عليه بنود العقد بين أصحاب المزارع والهيئة.