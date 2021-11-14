أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، قرارا بتنظيم أعمال لجان التحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.



ونص القرار على تشكيل لجان التحكيم من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات المحددة التي يعلن عنها في كل عام، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 3 ولا يزيد على 5، ويطلع كل محكم على الأعمال ويقيمها بشكل فردي وسري، وينبغي على عضو لجنة التحكيم التنحي عن مهمته في حال تقديمه لنيل الجائزة أو تقدم أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.



وتضمن القرار ضرورة التزام لجنة التحكيم بتحديد النتائج وفقا للجوائز المحددة للمجالات من قبل المجلس، كما يحق لها منح الحوائز مناصفة، وفي هذه الحالة تمنح الجائزة لأكثر من شخص بحيث لا يقل نصيب أي منهما عن نصف المبلغ المقرر للجائزة، ويكون التحكيم في الجوائز للمجالات التالية: الدراسات النقدية في الفنون التشكيلية، الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية، الشعر، الرواية، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الترجمة إلى اللغة العربية، الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية، تحقيق التراث العربي، الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية للكويت، الفلسفة، التربية، علم الاجتماع، الجغرافيا، علم النفس، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ والآثار، على ان يمنح المحكم في كل مجال من المجالات السابقة، مكافأة مالية بقيمة 300 دينار، للأعمال الثلاثة الأولى مع إضافة مبلغ 100 دينار لكل عمل إضافي يتم تحكيمه بحد أقصى 750 دينارا.



وجاء في القرار أيضا ان التحكيم في: الفنون التشكيلية والتطبيقية، التمثيل المسرحي، التمثيل التلفزيوني والسينمائي، والإخراج المسرحي، والإخراج التلفزيوني، الإخراج السينمائي، الإخراج الإذاعي، التأليف الموسيقي، يمنح المحكم فيها مكافأة بقيمة 300 دينار للأعمال الخمسة الأولى مع إضافة 50 دينارا لكل عمل إضافي يتم تحكيمه بحد أقصى 600 دينار، وتستثنى من ذلك فئة المسلسل التلفزيوني حيث يمنح المحكم مبلغ 100 دينار لكل 30 حلقة يتم تحكيمها.