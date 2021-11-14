عادل الشنان



شكل نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون قطاع التنفيذ م.راشد العنزي لجنة لتنفيذ الاستلام الابتدائي «الجزئي» لأعمال خزانات الترشيح وأعمال الأمر التغييري رقم (1) بالضاحيتين «N2&N3» في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني بتاريخ 16 الجاري، وذلك بعد كتابين من المتعهد أفاد فيهما بأن أعمال خزانات الترشيح وأعمال الأمر التغييري رقم (1) بالضاحيتين ستكون جاهزة للتسليم ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 4770 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضاحيتين، وبعد موافقة ممثل المهندس (المستشار WSP international LLC)، وموافقة مدير إدارة مشاريع المنطقة الرابعة بموجب المعاينة الموقعية.



ومع ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر تشكل لجنة الاستلام الابتدائي «الجزئي» لأعمال خزانات الترشيح وأعمال الأمر التغييري رقم (1) بالضاحيتين «N2&N3» بالمشروع أعلاه، مكونة من مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بصفة رئيس، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التصميم ومدير إدارة ضبط الجودة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومراقب أعمال المنطقة الرابعة وممثل المهندس بالمشروع والمهندس المقيم للمشروع (المكتب الاستشاري) ومناديب عن وزارتي الأشغال والكهرباء وقوة الإطفاء، ويكون م.نواف الفهيد مقررا للجنة، وتدعى اللجنة للاجتماع بغرفة الاجتماعات في مكتب المهندس المقيم بموقع العقد أعلاه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/16 وذلك للقيام بالمعاينة الموقعية للأعمال المشار إليها أعلاه، بغرض الاستلام الابتدائي «الجزئي» للأعمال وترفع اللجنة توصياتها إلى نائب المدير العام لشؤون التنفيذ، ليرفعها للاعتماد ويخطر المتعهد كتابيا بموعد خروج اللجنة للمعاينة. وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة لإتمام أعمالها ويجب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء بعد المعاينة مباشرة وعلى إدارة الخدمات (قسم الخدمات المساندة) تسهيل مهمة انتقال اللجنة إلى موقع المعاينة.